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Зобнев Игнатий Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зобнев Игнатий Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ташевская, д. М.-Ташевск.

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