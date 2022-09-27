Часовских Борис Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасовских Борис Евдокимов

Часовских Борис Евдокимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Часовских Борис Евдокимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Карасевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.