Боборыкин Петр Кон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоборыкин Петр Кон.

Боборыкин Петр Кон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боборыкин Петр Кон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Фатежский уезд, с. Глюбово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.