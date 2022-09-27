Водка Николай Демид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодка Николай Демид.

Водка Николай Демид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Водка Николай Демид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Нижнеорельск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.