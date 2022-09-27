Зоря Митроф. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоря Митроф. Никол.

Зоря Митроф. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зоря Митроф. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.