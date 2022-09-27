Кудашов Алей Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудашов Алей Ибрагимович

Кудашов Алей Ибрагимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кудашов Алей Ибрагимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Бегучевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.