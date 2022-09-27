Петрушкин Ив. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрушкин Ив. Гавр.

Петрушкин Ив. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петрушкин Ив. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Каушанск., с. Янаши

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.