Козяр Адам Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозяр Адам Михайлович

Козяр Адам Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козяр Адам Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Брестский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.