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Зырянов Никол. Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зырянов Никол. Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Камышенской

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