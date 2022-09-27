Дмитриев Нестор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Нестор Дмитриевич

Дмитриев Нестор Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Нестор Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Знаменское, д. Доброе

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.