Мордас Егор Юрьев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордас Егор Юрьев.

Мордас Егор Юрьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мордас Егор Юрьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Солокской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.