Ильин Семен Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Семен Ильич

Ильин Семен Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Семен Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Убеевская, д.М.-Челн

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.