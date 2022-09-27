Шаров Федор Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Федор Никанорович

Шаров Федор Никанорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаров Федор Никанорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.