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Дарьин Федор Авксентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дарьин Федор Авксентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Азелеевская, д. Кулоберд.

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