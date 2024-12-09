Лукинский Макс. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукинский Макс. Матв.

Лукинский Макс. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукинский Макс. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Муравлянск., с. Муравл.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.