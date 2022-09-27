Михель Мих. Потап. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихель Мих. Потап.

Михель Мих. Потап.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михель Мих. Потап.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Александровской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.