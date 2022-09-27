Гопкало Иосиф Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГопкало Иосиф Григ.

Гопкало Иосиф Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гопкало Иосиф Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Рогачевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.