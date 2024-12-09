Теремасин Яков Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеремасин Яков Ив.

Теремасин Яков Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Теремасин Яков Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Беломестн., с. Незнанока

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.