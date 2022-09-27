Степочкин Петр Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепочкин Петр Серг.

Степочкин Петр Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степочкин Петр Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Крапивенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.