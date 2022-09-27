Кузнецов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Никита

Кузнецов Никита

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Никита
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Овсищинской, д. Тралево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.