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Михальчук Пав. Нимиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михальчук Пав. Нимиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Лисичанск. Солдатское

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