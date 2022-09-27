Солтыков Вас. Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолтыков Вас. Павлов

Солтыков Вас. Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солтыков Вас. Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Херсон

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.