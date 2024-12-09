Белянский Семен Мануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянский Семен Мануилович

Белянский Семен Мануилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белянский Семен Мануилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, г. Прилуки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.