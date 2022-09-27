Хромцев Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромцев Тимофей Алексеевич

Хромцев Тимофей Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хромцев Тимофей Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Егвинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.