Каргин Алексей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргин Алексей Егоров

Каргин Алексей Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каргин Алексей Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, г.Нижний Новгород

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.