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Тятей Федор Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тятей Федор Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Атюшской, с. Мельня

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