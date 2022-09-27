Нифедов Терентий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНифедов Терентий Александрович

Нифедов Терентий Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нифедов Терентий Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Касевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.