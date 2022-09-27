Мусин Мингал Мусин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусин Мингал Мусин.

Мусин Мингал Мусин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мусин Мингал Мусин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Сухомской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.