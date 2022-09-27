Чипаров Сахитирей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧипаров Сахитирей

Чипаров Сахитирей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чипаров Сахитирей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Логиновской, д. Инцис

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.