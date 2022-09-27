Янин Никол. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнин Никол. Сем.

Янин Никол. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Янин Никол. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, гор., Корсунь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.