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Выдрин Фил. Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Выдрин Фил. Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Ельдякская, д. Ендвяки

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