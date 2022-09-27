Минченко Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинченко Трофим Иванович

Минченко Трофим Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минченко Трофим Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.