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Ясинев Нефед Нефедьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ясинев Нефед Нефедьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Московская

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