Степанов Тим. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Тим. Никит.

Степанов Тим. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Тим. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, с. Темрюк

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.