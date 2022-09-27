Климов Анис. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Анис. Дмитр.

Климов Анис. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климов Анис. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.