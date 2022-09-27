Драгун Мих. Кайтан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрагун Мих. Кайтан.

Драгун Мих. Кайтан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Драгун Мих. Кайтан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Кривичская в., д.Янушева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.