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Манахин Владимир Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Манахин Владимир Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, д. Чистово

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