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Добрускин Моис. Сам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Добрускин Моис. Сам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, гор. Полтавы.

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