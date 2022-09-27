Сироватин Лазарь Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСироватин Лазарь Фед.

Сироватин Лазарь Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сироватин Лазарь Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Мойсенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.