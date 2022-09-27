Ростопчин Ив. Иудов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРостопчин Ив. Иудов.

Ростопчин Ив. Иудов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ростопчин Ив. Иудов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Медвенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.