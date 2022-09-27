Устинов Александр Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Александр Степ.

Устинов Александр Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Устинов Александр Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Дурасовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.