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Морозов Степан Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морозов Степан Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Богадинская, д. Нов.Кудаш.

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