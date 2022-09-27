Горпиняк Пав. Арон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорпиняк Пав. Арон.

Горпиняк Пав. Арон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горпиняк Пав. Арон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, д. Горошин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.