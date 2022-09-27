Кудрин Трофим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрин Трофим Степанов

Кудрин Трофим Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кудрин Трофим Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Мусорской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.