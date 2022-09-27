Комлев Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Василий Никифорович

Комлев Василий Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комлев Василий Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Терсинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.