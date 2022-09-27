Чаронко Осип Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаронко Осип Васил.

Чаронко Осип Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чаронко Осип Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Бобруйский уезд, Заболотской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.