Оксень Никифор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксень Никифор Павлов

Оксень Никифор Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оксень Никифор Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Вербской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.