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Дубров Даниил Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дубров Даниил Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Туровской, с. Оржив.

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