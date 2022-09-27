Владимиров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Алексей

Владимиров Алексей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Владимиров Алексей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Мелешинской, д. Березки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.