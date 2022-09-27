Базаров Иван Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазаров Иван Федор.

Базаров Иван Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Базаров Иван Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Усмынской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.